İç mimarlık mezunları mimar kadrosuna atanabilir mi?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01.02.2012 tarihli ve 5387 sayılı yazısında, İçmimarlar Odasının kurumlarda içmimar kadrosu bulunmadığından içmimarların sıkıntı yaşamamaları amacıyla içmimar kadrosu bulunmayan kurumlarda içmimarların mimar veya mühendis kadro unvanı ile çalışıp çalışamayacaklarına ilişkin yazısının 25.01.2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelendiği belirtilmiş ve 2547 sayılı Kanunun 43/b maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının görüşü de dikkate alınarak, içmimarların Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan kadrolarda istihdam edilebileceklerine ve içmimar kadrosunun bulunduğu kurumlarda içmimar kadro unvanını, içmimar kadrosunun bulunmadığı kurumlarda ise mimar kadro unvanını kullanabileceklerine karar verildiği ifade edilmiştir.

Ancak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 21.07.2017 tarihli ve 49900 sayılı yazısında, 2547 sayılı Kanunun 43/b maddesi uyarınca, Üniversitelerarası Kurulun görüşü de dikkate alınarak, içmimarlık ile mimarlık programlarının programlara giriş koşulları ile ders içerik eğitim müfredatlarının farklılık gösterdiği, meslek unvanlarının, meslek odalarının görev tanımlarının ve icra yetkilerinin farklı olması nedeniyle, içmimarlık programı mezunlarının kamu kurum ve kuruluşlarında münhal bulunan mimar kadrosuna atanmasının uygun olmadığına ve 25.01.2012 tarihli ve 2012.3.454 sayılı Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararının iptal edilmesinin uygun olduğuna karar verildiği belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, hukuk sistemimizde üzerinde mutabık kalınan bir kazanılmış hak tanımı bulunmamakla birlikte, Anayasa Mahkemesi kazanılmış hak kavramını, E.1999/50 sayılı Kararında, "...kişinin bulunduğu statüden doğan, tahakkuk etmiş ve kendisi yönünden kesinleşmiş ve kişisel alacak niteliğine dönüşmüş hak" olarak tanımlamıştır. Diğer bir ifadeyle, doğumu anında hukuka uygun olarak tamamlanmış, kişiye özgü, lehe sonuçlar doğurmuş, daha sonra mevzuat değişikliği ya da işlemin geriye alınması gibi sebeplere rağmen hukuk düzenince korunması gereken hakları, kazanılmış hak olarak tanımlayabiliriz. Bir hakkın kazanılmış hak sayılabilmesi için somut

bireysel bir sonucun doğmuş olması, hakkın kesinleşmiş olması ve hakkın hukuka uygun olarak elde edilmiş olması gibi unsurları taşıması gerekmektedir.

Bu itibarla, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının içmimarlık programı mezunlarının içmimar kadrosunun bulunmadığı kurumlarda mimar kadrolarına atanabileceğine ilişkin 01.02.2012 tarihli ve 5387 sayılı yazısında yer verilen kararını, 21.07.2017 tarihli ve 49900 sayılı yazı ile iptal ettiği hususu göz önünde bulundurulduğunda, adı geçen Kurulun ilk görüşüne dayanılarak ve bu görüşün iptaline kadar olan dönemde içmimarlık programı mezunlarından kamu kurum ve kuruluşlarında münhal bulunan mimar kadrosuna atamaları yapılmış olanların haklarının korunması gerektiği değerlendirilmektedir.

