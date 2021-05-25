Stajyere 767 TL maaş: Staj sigortası emeklilikte geçerli mi?

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte özellikle mesleki eğitim gören üniversite ve lise öğrencileri için staj dönemi de açılmış oluyor. Geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla birçok genç staj yapma imkanı bulamamıştı. Bu yıl normalleşmelerle birlikte staj imkanlarının da açılması bekleniyor. Firmalar faaliyetleriyle birlikte stajyer öğrenci kabul edecekler. . Son yıllarda bu konuda da önemli adımlar atılırken, stajyerlik hem kayıtlı bir çalışma haline getirildi hem de gençler için maaş ödenmesi zorunlu kılındı. Mesleki eğitim kapsamında olan, 10 ve 10'dan fazla çalışanı bulunan işletmelerde öğrencilere staj yaptırılması gerekiyor. Buna göre de çalışan sayısının yüzde 5'i kadar sayıda stajyer bulundurma zorunluluğu var.

Stajyerlere ödenecek ücretler, firmadaki çalışan sayısına ve o yıl geçerli asgari ücrete göre belirleniyor. Stajyerlere asgari geçim indirimi hariç net asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş ödenmek zorunda. Bu tutarın üzerinde ödemede sınır yok. Ancak bundan az maaş verilemiyor. Geçen yıl stajyerlere aylık en an 631,19 lira ödenirken, bu tutar bu yıl 767,27 liraya çıktı.

VERGİ KESİNTİSİ YOK

Stajyer ücretinden herhangi bir vergi kesintisi yapılmıyor. Stajyerlerin maaşlarının bir bölümünü devlet karşılıyor. Mesleki eğitim gören veya stajyer öğrencilere ödenebilecek en az ücretin 20'den az çalışanı olan işletmeler için 3'te 2'si, 20 ve üzerinde çalışanı olan işletmeler için 3'te 1'i devlet tarafından karşılanıyor. Devlet katkısı tutarı 20'den az personel çalıştıran işletmeler için 511,51, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için 255,75 lira olarak uygulanıyor.

3 YIL SÜRE UZADI

Devlet katkısının ödenmesine ilişkin süre 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren 3 yıl uzatıldı. 10 ve daha fazla personel çalıştıran mesleki eğitim kapsamındaki işletmelere stajyer bulundurmadıkları tespit edildiğinde cezai işlem uygulanıyor. Her öğrenci için eğitim süresince her ay asgari ücretin net tutarının 1/3'ü nispetinde, 20 ve daha fazla personel çalıştırılması halinde 2/3'ü nispetinde ceza var.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI

Resmi gazetede yayımlanan 42 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı özetle şöyle: "İşletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde 30'undan az olamayacağına dair süre ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; 20'den az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisinin, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte birinin, devlet katkısı olarak ödenmesine ilişkin süre, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren üç eğitim ve öğretim yılı uzatılmıştır. Kamu kurumlarına katkı ödenmez."

EMEKLİLİKTE KULLANILIR MI?

Staj sırasında öğrencilere aynı zamanda sigorta da yapılıyor. Öğrenciler için iş kazası ve meslek hastalığını kapsayan sağlık sigortası primleri ödeniyor. Kendilerine bir sigorta numarası veriliyor ve bu numara tüm çalışma hayatlarında kullanılıyor. Ancak yatırılan primler tamamen sağlık ile ilgili olduğu için emeklilik hesaplarında kullanılmıyor.

KADINLAR İÇİN AVANTAJ

Stajda yapılan sigorta emeklilik hesaplamasında kullanılmasa bile kadınlar için bir avantaj sağlıyor. Kadınlar sigortadan sonraki doğumlarını borçlanarak 6 yıl prim kazanabiliyor. Bunun için doğumların sigortadan sonra olması şartı var. Anhcak staj sigortası burada ilk sigorta olunan tarih kabul ediliyor ve staj yaptıktan sonra evlenen ve çocuk sahibi olan kadınlar sonradan çayışmaya başlasalar bile bu doğumlarını borçlanarak her çocuk için 2 yıl kazanabiliyorlar. Üstelik işe giriş tarihini de bu kadar süre geri çekebiliyor.

KİMLER MAAŞ ALIYOR?



*Mesleki eğitim görenler



*Staj veya tamamlayıcı eğitimdekiler



*Çıraklar



ÖDEME NASIL YAPILIYOR?



*Staj yapanlara AGİ'siz net asgari ücretten ödeniyor



*Net asgari ücretin en az yüzde 30'u veriliyor.



*GSS pirimleri ve iş kazası, meslek hastalığı sigortası ödeniyor

NESIL HESAPLANIYOR?



Net asgari ücret: 2.825,90 TL



AGİ'siz net ücret: 2.825,90 - 268,31 = 2.557,59



En düşük stajyer ücreti: 767,28 TL

DEVLET KATKISI NE KADAR?



20 ve fazla personel: 767,28 X 1/3 = 255,76 TL

20'den az personel: 767,28 X 2/3 = 511,51 TL