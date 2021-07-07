Memuriyetten istifa edenler hangi durumda memurluğa dönebilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinde "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler. 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler." hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, mezkûr madde kapsamında memurluğa atanmak isteyenlerin istihdamları; durumlarına uygun boş kadro bulunması, hizmetlerine ihtiyaç duyulması ve mevzuatta yer alan diğer şartları taşıması halinde, başvuracakları kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunmakta olup; kamu kurumlarına müracaat etmeleri gerekmektedir.