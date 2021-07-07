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Giriş Tarihi: 7.7.2021 10:50

Memuriyetten istifa edenler hangi durumda memurluğa dönebilir?

Memuriyetten istifa edenler hangi durumda memurluğa dönebilir?

Asli devlet memuru olarak bilgisayar işletmeni olarak görev yapan ve 2013 yılında kendi isteğiyle görevinden istifa eden memur kamu kurum ve kuruluşlarında memur kadrolarına dönebilir mi? Memuriyetten istifa edenler dikkat! Sabah Memurlar cevaplıyor...

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinde "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler. 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler." hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, mezkûr madde kapsamında memurluğa atanmak isteyenlerin istihdamları; durumlarına uygun boş kadro bulunması, hizmetlerine ihtiyaç duyulması ve mevzuatta yer alan diğer şartları taşıması halinde, başvuracakları kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunmakta olup; kamu kurumlarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

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Memuriyetten istifa edenler hangi durumda memurluğa dönebilir?
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