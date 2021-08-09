SGK hizmet dökümünde buna dikkat: O harfler başınıza iş açabilir

HARFLERİ CİDDİYE ALIN

İnternetten ya da E-Devlet'ten hizmet dökümünüze baktığınızda sigorta prim listenizde bazı harfler görüyorsanız ciddiye alın. Çünkü bu harfler emekliliğinizi ya da sigortanızı iptal ettirebilir. Ayrıca burada gerçek maaşımızın SGK'ya bildirilip bildirilmediğini de rahatça kontrol edebiliriz. Bu dökümü incelerken karşınıza bazı harfler çıkabilir. İşte burada dikkatli olmanız gerekiyor.

SGK KODLUYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalı bildirimini engellemek için bazı kriterler çerçevesinde iş yerlerini sahte, şüpheli ve kontrollü olarak tanımlamaktadır. Bu tanımlar S (Sahte iş yeri), Ş (Şüpheli iş yeri) ve K (Kontrollü iş yeri) harfleri ile kodlanmaktadır. Peki bu harfler ne anlama geliyor birlikte bakalım.

Hizmet dökümünde gördüğünüz 'Ş' harfi, sizi sigortalı bildiren iş yerinin şüpheli iş yeri kapsamında olduğu ve iş yeri hakkında denetim/inceleme yapılacağı anlamına gelir.

Bir işyerine 'Ş-Şüpheli' kodu konulduktan sonra, bu iş yeri hakkında denetim süreci başlatılır. Denetim, bu iş yerinden sahte sigortalı bildiriminde bulunup bulunulmadığının tespiti amacıyla yapılır. Denetim sonuçlanıncaya kadar iş yerinin 'Ş' olan kodu değiştirilmez, denetim sonucuna göre, sahte sigortalı bildirimi yapıldığı tespit edilirse 'Ş' kodu, 'S' (sahte iş yeri) olarak değiştirilir ve bu iş yerinden yapılan sahte hizmet bildirimleri iptal edilir. Herhangi bir sorun olmadığı anlaşılırsa 'Ş' kodu tamamen kaldırılır ve bu iş yerinden yapılan hizmet bildirimleri geçerli kabul edilir. Denetimin ne kadar sürede sonuçlanacağı konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Ancak denetim sonuçlanmadan da, bu iş yerinden bildirilen sigortalılar, yani hizmet dökümünde 'Ş' harfi bulunan sigortalılar emeklilik talebinde bulunabilir, hatta aylıkları da bağlanır.