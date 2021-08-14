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Giriş Tarihi: 14.8.2021 16:51

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin detaylar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak
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