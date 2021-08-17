Hazırlık sınıfı okuyan memurlara ve akademik personele bir kademe verilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümümün (A) fıkrasının altıncı bendinin (b) alt bendinde, "Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır.

Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir." hükmüne yer verilmek suretiyle orta öğrenimde normal öğrenim süresinden fazla okunan her başarılı yıl için bir kademe ilerlemesi uygulanması öngörülmüştür.

Diğer taraftan, "Orta Öğretimin Yeniden Yapılandırılması"na ilişkin Talim ve Terbiye Kurulunun 07/06/2005 tarihli ve 184 sayılı Kararı ile üç yıllık genel, meslekî ve teknik liselerin eğitim ve öğretim süresi, 2005-2006 öğretim yılından itibaren 9 uncu sınıftan başlamak üzere, kademeli olarak dört yıla

çıkarılmıştır. Bu Karar gereğince, 2009 yılı itibariyle genel, mesleki ve teknik liseler açısından normal eğitim ve öğretim süresinin dört yıl olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 94 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların hazırlık sınıflarında geçen öğrenim süreleri hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A/6-b) bendi hükmünün uygulanacağı belirtilmiştir.

Öte yandan, Danıştay 16. Dairesinin 20.10.2015 tarihli ve E:2015/17550, K:2015/6365 sayılı Kararında, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun yukarıda anılan 36/A-6-b maddesi hükmü, ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların 3 yıllık normal öğrenim süresinden fazla olmaları haline özgü bir düzenleme getirmiş olup, ortaokul veya liselerde normal eğitime hazırlamak amacıyla okutulan bir yıllık hazırlık sınıfının bu madde kapsamında kabul edilmesine olanak bulunmamaktadır.

Bu durumda; normal öğrenim süresi 4 yıl olmayan Bilecik Anadolu Lisesi'nin orta kısmında normal eğitime hazırlamak amacıyla bir yıllık hazırlık sınıfı okumuş olan davacının, normal öğrenim süresinden fazla olduğunu ileri sürdüğü 1 yıllık öğrenim süresinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36/A-6-b maddesi kapsamında kabul edilmesine olanak bulunmadığından bir kademe verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır…" ifadeleri yer almakla birlikte, genel düzenleyici işlemleri iptal eden kararlar ile İçtihadı Birleştirme Kurul Kararı niteliği taşıyan kararlar hariç olmak üzere, Danıştay kararları yalnızca davanın taraflarını bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Ayrıca, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun "Öğretim elemanlarının sınıflandırılması" başlıklı 3 üncü maddesinde, "Bu Kanuna tabi öğretim elemanlarının sınıfları ile başlangıç dereceleri aşağıda gösterilmiştir

A) Öğretim üyeleri sınıfı:

Bu sınıf; profesörler, doçentler ve doktor öğretim üyelerinden oluşur.

a) Profesörler, profesör kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci

derecenin,

b) Doçentler, doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü

derecenin,

c) Doktor öğretim üyeleri, doktor öğretim üyesi kadrosuna atandıkları tarihi izleyen

aybaşından itibaren beşinci derecenin,

ilk kademe aylığını alırlar.

Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerine göre üst dereceye atananlar, bu dereceleri kazanılmış

hak olarak aldıktan sonra geçirecekleri her yıl için bir kademe ilerlemesinden yararlanırlar.

B) Öğretim görevlileri sınıfı:

Bu sınıf, öğretim görevlilerinden oluşur.

C) Araştırma görevlileri sınıfı:

Bu sınıf, araştırma görevlilerinden oluşur. Öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin giriş dereceleri (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler"i ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç) Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir." hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu madde ile başlangıç dereceleri tespit edilen 2914 sayılı Kanuna tabi personel hakkında, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümü ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümlerin uygulanamayacağı hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; -Daha önce üç yıl olan genel, mesleki ve teknik liselerin eğitim ve öğretim süresinin 2005-2006 öğretim yılından itibaren 9 uncu sınıftan başlayarak kademeli olarak dört yıla çıkarıldığı ve 2009 yılı itibariyle bu liseler açısından normal eğitim ve öğretim süresinin dört yıl olarak değerlendirildiği hususu da göz önünde bulundurularak, ortaokul ve dengi, lise ve dengi okullarda normal öğrenim süresinden fazla olarak ayrıca hazırlık sınıfı okuduğunu belgeleyen Devlet memurlarının, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün A/6-b fıkrası kapsamında bir kademe ilerlemesinden yararlandırılması gerektiği, -2914 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapmakta olan akademik personelin, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün A/6-b fıkrası hükmünden yararlandırılamayacağı

değerlendirilmektedir.