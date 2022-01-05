Devlet Memurları Kanunu’nın geçici 43. maddesine göre çalışan sözleşmeliler dikkat!

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 43 üncü maddesinde, "…Bu madde kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenlere iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet süresi ile ücret ve izin sürelerinin hesabında dikkate alınır…" hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esasların 3 üncü maddesinde, "Sözleşmeli personelin ücreti; pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edilir..." hükmü 9.uncu maddesinin birinci fıkrasında, "(Değişik:14/05/2018-2018/11809) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir." hükmü yer almaktadır.

Ek 4 üncü maddesinde, "(Ek: 2/3/2009-2009/14799) Sözleşmeli personelin, unvan değişikliği suretiyle atamasının yapılacağı pozisyon için öngörülen ilk defa hizmete alınma prosedürüne riayet edilmesi kaydıyla, unvan değişikliği mümkündür." hükmü, Ek 9 uncu maddesinde ise, "24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirme programına alınan kuruluşların (iştirakler hariç) kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiye edilmesi halinde veya diğer sebeplerle bu kuruluşlarda programa alınma tarihi itibarıyla İş Kanunu hükümlerine tabi daimi işçi statüsünde istihdam edilen ve 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesine göre nakil hakkı bulunmayan personelden iş sözleşmesi özelleştirme tarihinden önce kamu tarafından veya özelleştirme tarihinden sonra özel sektör tarafından kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona erdirilenler 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilir…

Söz konusu personelden; yükseköğrenim mezunu olanların "idari büro görevlisi" unvanlı pozisyonlara, diğerlerinin ise "idari destek görevlisi" unvanlı pozisyonlara atama teklifleri yapılır. Söz konusu personel öncelikle tercih ettikleri illerde, bu illerde istihdamlarının mümkün olmaması halinde diğer illerde istihdam edilir." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümlerden de anlaşılacağı üzere, bu kapsamda istihdam edilecekler hakkında yeni bir istihdam biçimine geçilmiş, atanabilecekleri pozisyon unvanları öğrenim durumuna göre belirlenmiştir.

Ayrıca, mezkur Esaslar'ın 14 üncü maddesine istinaden, yüksek öğrenim görenlerin idari büro görevlisi olarak tek bir ücret dilimi, idari destek görevlisi olarak istihdam edilenlerin ise "lise ve dengi okul" mezunları ve "okur yazar, ilkokul, ilköğretim, ortaokul" şeklinde iki farklı ücret dilimi ile çalıştırılması uygun görülmüştür. Mezkur personelin hizmet süresine göre farklı bir ücret diliminde istihdam edilmesine ilişkin bir belirleme yapılmamıştır.

Bu itibarla; "İdari destek görevlisi" olarak istihdam edilenlerden bilahare öğrenim durumu değişenlerin brüt sözleşme ücretinin değiştirilmesinde bir sakınca bulunmadığı, Eğitim durumu değişen sözleşmeli idari destek görevlisi ve idari büro görevlilerinin, unvan değişikliği suretiyle atamasının yapılacağı pozisyon için öngörülen ilk defa hizmete alınma prosedürüne (ilan, başvuru, sınav, yerleştirme, atanma gibi) riayet edilmesi kaydıyla unvan değişikliği yapabileceği; ilk defa alım prosedürünün ise Esaslar'ın ek 2 nci maddesinde açıkça sayıldığı,- Personelin izin süresinin belirlenmesinde önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet sürelerinin dikkate alınması;mülga 217 sayılı KHK'nın 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda iş sonu tazminatı ödenmeyen hizmetlerinin bulunması halinde (657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi kadrolar gibi) bunlarında ayrıca dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir.