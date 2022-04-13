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Giriş Tarihi: 13.4.2022 15:48

Aday memur üniversitede araştırma görevlisi kadrosuna naklen atanabilir mi?

SABAH MEMURLAR
Aday memur üniversitede araştırma görevlisi kadrosuna naklen atanabilir mi?

Aday memur üniversitede boş bulunan araştırma görevlisi kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 74. maddesine göre naklen atanabilir mi? Sabah Memurlar cevaplıyor!

657 sayılı kanunun 54. maddesinin son paragrafında; "Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. ve bu sûre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." denilmektedir.

Memurların bir kurumdan diğer bir kuruma nakli ise aynı kanunun 74. maddesinde düzenlenmiş olup söz konusu maddenin 1. fıkrasında, "Memurların bu Kanuna tabi Kurumlar arasında Kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür." denilmektedir.

Oysa ki; 657 sayılı Kanuna tabi bir kurumda aday memur olarak görev yapmakta iken özel yarışma sınavları ile girilmesi şart olan mesleklerde giriş sınavını kazanan, yahut farklı bir Personel Kanununa tabi bir kurumda ve farklı bir statüde görev kabul edenlerin yeni görevlerine atanmalarının 657 sayılı Kanunun 54 ve 74. maddelerinde sözü edilen anlamda "nakil" olarak kabul edilmesi mümkün görülmemektedir.

Açıklanan sebeplerle, aday memurun Üniversitede araştırma görevlisi olarak atanmasında bir sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir.

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Aday memur üniversitede araştırma görevlisi kadrosuna naklen atanabilir mi?
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