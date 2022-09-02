Lise mezununa memurluk fırsatı

Türkiye'de kamu kurumlarında çalışabilmek için KPSS sınavına girmek gerekiyor. Kurumlar ilanlarında KPSS puanına göre personel alıyor. KPSS sınavı da eğitim durumuna ve meslek gruplarına göre farklı olarak yapılıyor. Bu gruplardan birisi de lise mezunları. KPSS sınavına lise mezunları ya da lise son sınıfta okuyanlar girebiliyor. Bu noktada şimdi orta öğretim KPSS için başvurular başladı ve KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları 13 Eylül 2022 tarihinde sona erecek. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı Buna göre; sınav 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

KPSS SINAVININ GEÇERLİK SÜRESİ 2 YIL

Halen lise son sınıfta okuyanlar liseyi bitirdiklerinde KPSS puanı geçerli hale gelecek . 2023 yılında KPSS B grubu sınavı yapılmayacağı için 2023 yılında liseyi bitirenler ,liseyi bitirdikleri andan itibaren 2022 KPSS sınavı ortaöğretim sınavından almış olacakları KPSS puanlarını işe alımlarda kıllanabilecek .

ÜNİVERSİTEYİ KAZANANLAR İSE

Halen üniversiteyi kazananlar veya üniversitede okuyanlar , 2022 KPSS sınavına ortaöğretim düzeyinden girdiklerinde alacakları KPSS puanı ile kamu personel alımlarına başvurabilecek .

KPSS A GRUBU KADROLAR NE DEMEK

A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına girilen kadro ve görevleri ifade etmektedir. KPSS (A) Grubu'na müfettiş, kontrolör, denetçi, uzman yardımcılığı gibi kadroları örnek olarak verebiliriz. KPSS (A) Grubu puan türleri kendi özel yönetmeliklerine göre yapacakları sınav ilanlarında belirtilmektedir.

KPSS B GRUBU KADROLAR NE DEMEK

KPSS B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında KPSS (A) Grubu dışındaki meslekler dışında belirtilmiş olan ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.Bunlar memur,hizmetli ve mühendis gibi kadroları örnek verebiliriz.

2022 KPSS Ortaöğretim sınavına giren adaylar hangi alımlara başvurabilecek.

1-Kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim düzeyinden ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirmelerine ilişkin alımlara

2 Kamu kurum ve kuruluşlarında ortaöğretim düzeyinde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında normal, engelli ve eski hükümlü işçi kadrolarına

3- Merkezi sınav kapsamı dışında yer alan ancak KPSS sonuçlarını kullanan kamu kurum ve kuruluşların ortaöğretim düzeyindeki kadrolarına

4- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre çalıştırılan sözleşmeli personel pozisyonlarına (ortaöğretim düzeyinden)

5. KİT'te oratöğretim öğrenim düzeyi aranılan sözleşmeli personel pozisyonlarına