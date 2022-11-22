KİT’lerde çalışmak isteyen personel dikkat!

SORU: KİT'lere açıktan ataması yapılarak göreve başlayan ve daha önce görev yaptığı kamu kurum ve kuruluşları tarafından usulüne uygun olarak doldurulan sicil raporlarını ibraz eden personele başarı ücreti ödenmesi mümkün mü? 6 aylık deneme süresine tabi tutulur mu?

CEVAP: 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında; "İlk defa açıktan işe alınacak sözleşmeli personel ile 6 aylık sözleşme yapılır. Bunların müteakip sözleşmeleri ile yıl içinde memur statüsünden sözleşmeli statüye geçenlerin sözleşmeleri bir kereye mahsus olmak üzere cari yıl sonuna kadar yapılır." hükmüne, 25 inci maddesinin (c) bendinde; "Ekli 1 sayılı cetvelin dışında kalan sözleşmeli personele ödenecek sözleşme ücreti; temel ücret ile başarı ve kıdem ücretleri toplamından oluşur ve bu ücret asgari ücretin altında olamaz…" ve 27 nci maddesinde de; "Sözleşmeli personelden sicil ve başarı değerlemesi sonucunda sicil ve başarıları (A) düzeyinde olanlara temel ücretlerinin% 8'i, (B) düzeyinde olanlara% 4'ü, (C) düzeyinde olanlara % 2'si oranında hesaplanacak miktarda ve 43 üncü maddedeki esaslara göre başarı ücreti ödenir." hükümlerine yer verilmiştir.

Mezkûr Kanun Hükmünde Kararnamenin "İşe Alma" başlıklı 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında da; "İlk defa açıktan işe alınacak sözleşmeli personel ile 6 aylık sözleşme yapılır. Bunların müteakip sözleşmeleri ile yıl içinde memur statüsünden sözleşmeli statüye geçenlerin sözleşmeleri bir kereye mahsus olmak üzere cari yıl sonuna kadar yapılır." hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

1. Sadece ilk defa açıktan işe alınan sözleşmeli personel ile 6 aylık sözleşme yapılması gerektiği, başka bir kamu kuruluşunda çalışan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlardan usulüne uygun olarak 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki II sayılı cetvele dahil pozisyonlara atananların ise 6 aylık deneme süresine tabi olmayacakları,

2. Diğer personel kanunlarına tabi iken 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvelde yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına atanan personelden sicil notu bulunmayanlara başarı ücreti ödenemeyeceği,

3. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (II) sayılı cetvelinde bulunan pozisyonlarda sözleşmeli statüde çalışanların daha önce haklarında diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenmiş bulunan sicil raporlarının resmi yazı ile gönderilmesi halinde başarı ücretinin hesaplanmasında dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir.