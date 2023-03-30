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Giriş Tarihi: 30.3.2023 22:48 Son Güncelleme: 12.4.2023 12:05

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacak.

Yapılan açıklamada "Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi'nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak "Öğretim Üyesi" alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvuruları 14.04 2023'e kadar yapılması gerekmektedir. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
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