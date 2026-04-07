Giriş Tarihi: 7.04.2026 09:26 Son Güncelleme: 7.04.2026 10:48

Kıyı Emniyet'ine 21 işçi alınacak...İşte başvuru detayları

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kurumda görev yapmak üzere 21 işçi işe alınacak.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre kuruma "daimi işçi" statüsünde görev yapacak 21 işçi istihdam edilecek. Bu kapsamda, 6'şar kılavuz kaptan ve elektrik zabiti, 2'şer mühendis ve tekniker ile 5 dalgıç alınacak.

BAŞVURULAR NASIL OLACAK?

Başvurular, Türkiye İş Kurumunun internet sayfasından ya da bu kurumun hizmet merkezlerine fiziken gidilerek gerçekleştirilecek. Adayların atanmasında mülakat ve KPSS puanının aritmetik ortalaması dikkate alınacak.

Türkiye İş Kurumu tarafından nihai listelerin belirlenmesinin ardından sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Asıl ve yedek aday listeleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek. Listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

