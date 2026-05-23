Figüranlar sendikalara üye olabilir mi?

4688 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesinin (a) bendinde kamu görevlisi; bu Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların kadro veya pozisyonlarında istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışanlar olarak tanımlanmıştır. Bir personelin bu Kanun uyarınca sendika üyesi olabilmesi için temel şart, ilgili kurumun kadro veya pozisyonunda, bir nevi hukuki ve mali süreklilik arz edecek şekilde istihdam edilmesidir. Figüranların çalışma statüsü incelendiğinde; bu kişilerin Cumhurbaşkanlığınca izin verilen "adam-ay" sayıları çerçevesinde, sanatsal eserlerin niteliğine göre geçici süreyle görevlendirildikleri anlaşılmaktadır. Bu personelin, asli ve sürekli bir kamu hizmeti yürütmekten ziyade sahneyi destekleyici görevlerde bulunduğu, sanatsal bir repliğinin veya icracı sanatçı vasfının olmadığı ve ödemelerinin çalışma gününe göre yevmiye usulüyle yapıldığı görülmektedir.

Diğer Taraftan; mülga Devlet Personel Başkanlığının vermiş olduğu görüşlerinde "eser veya temsil başına yevmiye ücreti ile çalışan kişilerin, bir kadro veya pozisyonda istihdam edilmemeleri nedeniyle "kamu görevlisi" kapsamında değerlendirilemeyecekleri ve bu sebeple kamu görevlileri sendikalarına üye olmalarının mümkün olmadığı belirtilmiştir."

Bu çerçevede yevmiye usulüyle ve geçici olarak görev alan figüranların, 4688 sayılı Kanun kapsamında kamu görevlisi sayılamayacakları ve dolayısıyla kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacakları değerlendirilmektedir.

