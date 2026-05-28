SGK prim borçlarına 72 ay taksit dönemi başlıyor

Milyonlarca işletme ve vatandaşı ilgilendiren SGK prim borçlarına yönelik yeni düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Yeni düzenlemeyle birlikte SGK'ya 1 milyon liraya kadar borcu bulunan işletmeler ve vatandaşlar, teminat göstermeksizin 6 yıla kadar taksitlendirme imkanından yararlanabilecek.

TAKSİT SÜRESİ 72 AYA ÇIKARILDI

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 48. maddesinde yapılan değişiklikle birlikte SGK prim borçlarında uygulanan tecil ve taksitlendirme süresi iki katına çıkarıldı. Mevcut uygulamada en fazla 36 ay olan taksit süresi, yeni düzenlemeyle 72 aya yükseltildi.

Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra SGK'ya prim borcu bulunan işverenler, esnaflar ve sigortalılar yeni yapılandırma imkanından faydalanabilecek.

BORÇLAR 6 YILA KADAR YAPILANDIRILABİLECEK

Yeni sistem kapsamında SGK borçları, yasal faiz uygulanmak kaydıyla 6 yıla kadar vadeli şekilde ödenebilecek. Düzenlemenin özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere kolaylık getirecek.

1 MİLYON LİRAYA KADAR TEMİNATSIZ YAPILANDIRMA İMKANI

Kanunun dikkat çeken bir diğer maddesi ise teminatsız tecil sınırındaki artış oldu. Daha önce 250 bin lira olarak uygulanan teminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya çıkarıldı. Buna göre SGK'ya 1 milyon liraya kadar borcu bulunan vatandaş ve işletmeler, herhangi bir teminat göstermeden yapılandırma başvurusu yapabilecek. 1 milyon liranın üzerindeki borçlarda ise teminat şartı aranacak.

Başvuru şartları, ve ödeme planına ilişkin teknik ayrıntıların SGK tarafından yapılacak genelgeler sonrasında netleşecek.

