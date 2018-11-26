Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak!

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından yayınlanan ilanda yer alan detaylar şu şekilde;

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Hemşire unvanlı Sözleşmeli Personel pozisyonu için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek Madde-2/b fıkrasına göre KPSS (B) grubu Lisans Mezunları için KPSSP3 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan sırası esas alınmak ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere aşağıda belirtilen unvanda 9 (dokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir. Başvuracak adaylar hakkında belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve KPSS (B) grubu Lisans Mezunları için KPSSP3 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanına sahip olmak,

3- Başvurulacak unvanın aranan niteliklerini taşımak,

4- 7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü çalışma planları dâhilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya engel hali bulunmamak. (Hamilelik hariç)

5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6- Erkek adaylar için askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak.

7- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya engel hali olmamak.

8- Güvenlik Soruşturması sonucu olumlu olmak.

II. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI

Başvuru Zamanı:

Bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

Başvuru Yeri ve Şekliı:

Adayların http://www.ibu.edu.tr web adresinden temin edecekleri "Başvuru Formu"nu eksiksiz doldurarak istenen belgeler ile beraber Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile müracaat edenlerin ve belgesi eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

III. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1- Öğrenim belgesi fotokopisi,

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- KPSS Sonuç Belgesi Fotokopisi,

4- 2 adet fotoğraf,

5- Başvurulan unvanda eğitim belgesi veya sertifika istenmiş ise fotokopisi.

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