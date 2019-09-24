Emirates kabin memuru alımı yapılacak! Emirates Kabin memuru başvuru şartları nelerdir?

Emirates kabin memuru 2019 yılında yoğun ilgi görmeye başladı. Dubai merkezli Emirates Havayolları, kabin memuru alımlarına hız kazandırdı. Havayollarında çalışmak isteyen vatandaşlar kabin memuru başvurularını araştırmaya başladı. Emirates, başvurusu kabul edilip, ekonomi 2 sınıfında uçanlara ortalama 2 bin 660 dolar maaş verecek. İşte tüm ayrıntılar…

EMİRATES KABİN MEMURU ALIMI YAPILACAK!

Emirates, başvurusu kabul edilip, ekonomi 2 sınıfında uçanlara ortalama 2 bin 660 dolar maaş verecek. İşe kabul edilenlerin, çalıştığı uçak tipi büyümesi ve kabin sınıfının değişmesi halinde kabin görevlisinin alacağı maaş da katlanacak. Dubai'de su, elektrik hizmetleri de dahil olmak üzere mobilyalı konaklama ücretsiz sağlanacağı belirtildi.

Emirates uçuş ekiplerini, Dubai'nin çeşitli yerlerinde yerleştireceği 50'den fazla bina yer alırken, iki / üç meslektaş iki ya da üç yatak odalı bir daireyi paylaşacak. Yılda 30 gün ücretsiz izin hakkı da olacak. Kabin görevlisine bir yıllık ücretsiz yıllık izin bileti de verecek. Görev uçuşlarında otel konaklama ve havaalanına gidiş ve dönüşün şirket tarafından sağlanacağı da duyuruldu.

EMİRATES KABİN MEMURU ALIMI NE ZAMAN?

Emirates kabin memuru alımı 17 Ekim'de İstanbul'da, ikinci etkinlik ise 21 Ekim'de Antalya'da yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Katılma anında en az 21 yaşında olmak

Ayak uçlarında dururken 212 cm'lik kol erişimi

Minimum 160 cm yükseklik

Lise mezunu

İngilizcede akıcılık (yazılı ve sözlü)

Emirates kabin görevlisi üniforması içindeyken görünür dövmeler olmayacak

Sağlıklı bir Vücut Kitle İndeksi (BMI)