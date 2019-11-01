PTT personel alımı ne zaman? PTT 2019 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

PTT personel alımı 2019 yılında yoğun talep görmeye devam ediyor. On binlerce vatandaş kamu personeli olabilmek için başvuru şartlarını ve tarihini araştırmaya başladı. Bu bağlamda '' PTT personel alımı ne zaman? 2019 PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?'' sorularına arama motorundan yanıt aramaya başladı. PTT bünyesindeki alımlardaki şartlar arasında; Türk vatandaşı olmak. Erkeklerde en az ortaokul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak. Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak aranıyor.

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

PTT personel alımı tarihi ve başvurularına dair detaylar haberimizde yer almaktadır.