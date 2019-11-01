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personel alımı ne zaman? personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Türkiye'de büyük bir iş olanağı sağlayan personel alımı 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. PTT bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar başvuru tarihini ve şartlarını öğrenmek istiyor. Kamuda çalışacak olan kadroya postacı, şoför, çeşitli branşlarda uzman personel, mimar, tekniker, mühendis gişe memuru alımları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki ne zaman? 2019 şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 1.11.2019 12:02 Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 12:02
PTT personel alımı ne zaman? PTT 2019 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

personel alımı 2019 yılında yoğun talep görmeye devam ediyor. On binlerce vatandaş kamu personeli olabilmek için başvuru şartlarını ve tarihini araştırmaya başladı. Bu bağlamda '' ne zaman? 2019 PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?'' sorularına arama motorundan yanıt aramaya başladı. PTT bünyesindeki alımlardaki şartlar arasında; Türk vatandaşı olmak. Erkeklerde en az ortaokul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak. Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak aranıyor.

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

PTT personel alımı tarihi ve başvurularına dair detaylar haberimizde yer almaktadır.

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PTT personel alımı ne zaman? PTT 2019 personel alımı başvuru şartları nelerdir?
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