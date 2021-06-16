OGM İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2080 geçici, 3 daimi olmak üzere toplam 2083 işçi alınacak.

Başvurular 14-18 Haziran 2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak. Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler, İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek.

Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Kura yeri ve tarihi ilanda ve ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacak.

İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU YAPILIR?

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), işçi alımı yapacak. OGM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, taşra teşkilatında görevlendirilmek için 2 bin 80'i geçici, 3'ü kalıcı olacak şekilde toplamda 2 bin 83 kişi istihdam edilecek.

Söz konudu pozisyon için adaylarda aranacak genel ve özel şartlar Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) üzerinden açık iş ilanlarında belirtilecek. İlanlar 14-18 Haziran'da İŞKUR üzerinden yayımlanacak. İstenilen profile uygun olan adaylar ilana İŞKUR üzerinden başvuracak. Bunun üzerine adaylar sözlü ve uygulamalı sınava davet edilecek. Söz konusu sınava, istihdam için talep edilen kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter eşliğinde çekilecek kura ile belli olacak.

İŞKUR iş ilanında belirtilecek olan kura yeri ve tarihi, ilgili Orman Bölge Müdürlüğü resmi internet sitesinden de vatandaşlara duyurulacak. Bu noktada, adayların adreslerine yazılı bildiri yapılması gibi bir durum söz konusu olmayacak. İlan edilecek bütün pozisyonların deneme süresi olacak ve bu deneme süresi iki aydır.