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Giriş Tarihi: 9.7.2021 08:02 Son Güncelleme: 9.7.2021 08:13

İŞKUR MSB işçi personel alımı kura çekimi ne zaman? İşte 2021 MSB 2533 işçi personel alımı kura tarihi!

İŞKUR MSB işçi personel alımı kura çekimi ne zaman? İşte 2021 MSB 2533 işçi personel alımı kura tarihi!

Milli Savunma Bakanlığı İŞKUR aracılığı ile MSB işçi personel alımı yapacağını duyurmuştu. Bu kapsamda gerçekleşecek kura çekimi ile başvuru sonuçları merakla beklenmeye başlandı. Yayınlanan ilana göre 2 bin 533 kişilik alımın yapılacağı ifade edilmiş ve kura sonucunda kabul edilen vatandaşların sözlü veya uygulamalı sınavlara girmeye hak kazanacak. Bu kapsamda “MSB işçi alımı başvuru sonuçları ile kura çekimi ne zaman açıklanacak?” soruları gündemdeki yerini aldı. Başvuruların bugün itibarıyla sona erdiği biliniyor. Peki, 2021 MSB işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte kura tarihi ve tüm detaylar…

MSB işçi alımı kura çekimi ile başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Bakanlığın bünyesinde istihdam etmek isteyen vatandaşlar bu kapsamda belirlenen tarihlerde başvurularını gerçekleştirdi. İŞKUR aracılığı ile gerçekleşecek alımın ilanında yer alan ilana göre tam 2 bin 533 kişilik alım yapılacak. Bu noktada "MSB işçi alımı başvuru sonuçları ile kura çekimi ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte MSB işçi alımı başvuru sonuçları ve kura tarihi gibi merak edilen detaylar…

İŞKUR MSB 1072 personel alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı MSB işçi alımı kurası sonuç listesi...

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Millî Savunma Bakanlığı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca daimi süreli işçi alınacaktır.

İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI VE DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GENEL ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

İŞKUR MSB 1072 personel alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı MSB işçi alımı kurası sonuç listesi...

4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

6. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

7. Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

9. Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir).

10. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik'in 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

İŞKUR MSB İşçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir? 2021 MSB işçi personel alımı başvuru ekranı!

11. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Millî Savunma Bakanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

13. Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

14. İşe yerleştirme yapılabilmesi için adaylardan, arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması ve başvuru yaptığı meslek kolunda çalışmasında sağlık yönünden sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu aranacaktır.

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İŞKUR MSB işçi personel alımı kura çekimi ne zaman? İşte 2021 MSB 2533 işçi personel alımı kura tarihi!
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