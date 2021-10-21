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Giriş Tarihi: 21.10.2021 10:14

Gazi Üniversitesi 200 sözleşmeli personel alacak

Gazi Üniversitesi 200 sözleşmeli personel alacak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, 200 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, 200 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri yanlarında yer alan bütçelerden karşılanmak üzere toplam 200 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır. " ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 4 Kasım 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Gazi Üniversitesi 200 sözleşmeli personel alacak
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