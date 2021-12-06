İzmir Bakırçay Üniversitesi 4 personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İzmir Bakırçay Üniversitesi 4 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.



İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü'nün yaptığı açıklama, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, 10/07/2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun'un 31. ve 50/d maddeleri ve 09/11/2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında öğretim elemanı alınacaktır. Adayların, başvurularını ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen ya da posta ile başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir. Detaylı bilgiye www.bakircay.edu.tr adresinden ulaşılabilir" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 20 Aralık 2021 olduğu belirtildi. Ayrıntılar için tıklayınız...