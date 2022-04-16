Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre; İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 9 Öğretim Görevlisi alacak.

Yayınlanan ilanda şu ifadeler yer aldı:

Meslek Yüksekokulumuza, 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre belirtilen akademik birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacaktır.

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