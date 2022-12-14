Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alacak.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır. " ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 27 Aralık 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...