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Giriş Tarihi: 31.1.2023 08:25

Fırat Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Fırat Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alacak.

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz birimlerinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Personel alınacak olup, ilgililerin ücretleri özel bütçeden karşılanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Fırat Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
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