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Giriş Tarihi: 2.3.2023 08:34

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacak.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Üniversitemizin belirtilen birimine Öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır" ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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