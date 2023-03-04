Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyes alacak.

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği doğrultusunda, Üniversitemize tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını iletmesi gerekmektedir. İlana başvurular https://www.sabanciuniv.edu/tr/ akademik-pozisyon-ilanları web sayfasından alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 17 Mart 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...