Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacak.

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Fakülte kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi'nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak "Öğretim Üyeleri" alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 4 Nisan 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...