İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacak.

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...