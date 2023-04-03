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Giriş Tarihi: 3.4.2023 10:59

Biruni Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak

Biruni Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Biruni Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Biruni Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak.

Biruni Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca "Öğretim Elemanı" Alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 15 Nisan 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Biruni Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak
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