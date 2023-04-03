KGK bağımsız denetçi adayı belirleme sınavı yapacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu bağımsız denetçi adayı belirleme sınavı yapacak.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nden yapılan açıklamada, "26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi uyarınca bağımsız denetçi olarak yetkilendirilme talebinde bulunacaklarda aranılan denetçilik sınavında başarılı olma şartı kapsamında, anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesi uyarınca denetimle ilgili alanlardaki teorik ve uygulamaya ilişkin bilgileri ölçmek üzere gerçekleştirilecek sınav, 08 Temmuz 2023 tarihinde, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacaktır. Bu sınavda başarılı olanlar, mevzuattaki diğer şartları da taşımaları durumunda bağımsız denetçi olarak yetkilendirilme talebinde bulunabilecektir." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 25 Nisan 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...