Fırat Dicle Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Fırat Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır. İlgililerin ücretleri özel bütçeden karşılanacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1- Adaylardan aşağıda belirtilen nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası almamış olmak ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış, muaf veya tecilli olmak),

e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi saklı kalmak kaydıyla görevini yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

2- Herhangi bir kurumda 4/B sözleşmeli olarak çalışmış olanlardan; sözleşmesini kurumca feshedilen veya kendisi tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren en az 1 yıl geçmiş olması gerekir (istisnalar hariç).

3- 2024 KPSS (B grubu) sınavına girmiş ve geçerli puanı bulunmak.

4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.

5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

İLAN EDİLEN POZİSYONLAR VE ARANAN NİTELİKLER

01- Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme Teknikeri) – (1 kişi)

a) Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarından mezun olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir önlisans veya lisans programında örgün öğrenci olmamak.

02- Teknisyen (Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme) – (1 kişi)

a) Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanından mezun olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir önlisans veya lisans programında örgün öğrenci olmamak.

03- Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri / Erkek) – (4 kişi)

a) Herhangi bir ortaöğretim programından mezun olmak,

b) Görevini yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak,

c) Erkek olmak,

d) Son başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir önlisans veya lisans programında örgün öğrenci olmamak.

ÇALIŞMA ŞARTLARI VE GÖREV TANIMLARI

a) Atanacak personel, Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde görev yapacaktır.

b) Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) görevleri:

Açık ve kapalı alanların (derslik, hastane, ofis, yemekhane, tuvalet vb.) temizliğini yapmak,

Atıkları toplamak ve ilgili alanlara taşımak,

Eşya ve malzemeleri taşımak, kurmak; gerektiğinde boya, badana, sıva işleri yapmak,

Çevre düzenlemesi, çim biçme, sulama ve bakım işleri yapmak,

İkram ve servis hizmetlerinde görev almak,

Arıza ve hasarları bildirmek,

İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak,

Amirlerin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

1- Başvurular, e-Devlet üzerinden "Fırat Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı gönden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır.

2- Başvuru işleminin, süresi içerisinde hatasız ve eksiksiz olarak yapılmasından, istenilen belgelerin süresi içerisinde sisteme yüklenmesinden ve belgelerde vermiş oldukları beyanlardan, adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

3- Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen aksamalar sebebiyle geç yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Adayların başvuru işleminin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri önem arz etmektedir. Sistemde başvuru işlemi tamamlanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

5- Şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılmayacak, bu şekilde başvuru yapan aday olması durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir, birden fazla pozisyona başvuru yapılması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7- Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

8- Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:

a-) Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için 2024/KPSS P94, önlisans mezunları için 2024/KPSS P93 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 gün içerisinde www.firat.edu.tr web adresinde ilan edilecektir.

b-) Her kadronun 10 (on) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil olarak atanma hakkı kazanan adayların atanma başvurusu yapmaması, feragat etmesi veya ilgilinin aranan şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yedekten çağrılacakların listesi Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından (https://personel.db.firat.edu.tr) ilan edilecek, ilgililere elektronik ortamda (e-mail/telefon) bilgilendirme yapılacaktır. Yedeklerin çağrılmasında ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

c-) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği saklayarak 657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonuna atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır.

d-) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

e-) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilan dahil işe alım sürecinin her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

f-) Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Vesikalık fotoğraf

Diploma veya mezuniyet belgesi

KPSS sonuç belgesi

Erkek adaylar için askerlik durum belgesi