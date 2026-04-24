135 Milli Emlak Uzman Yardımcısı Alınacak

SINAVA KATILMA ŞARTLARI
657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak
En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile ilgili fakültelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak
Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS P48 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
01.01.2026 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, gerekir. (01.01.1991 ve sonrasında doğmuş olanlar.)
BAŞVURULAR
Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavına katılabilmek için başvurular, 20 Nisan 2026 tarihinde başlayıp 26 Nisan 2026 tarihinde saat 23:59'a kadar e-Devlet üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
SINAV KATILIM ÜCRETİ
Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylardan aday başına 750 TL sınav katılım ücreti alınacaktır. Ücret ödeme ve sınav kaydı işlemleri 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, e-Devlet şifreleriyle https://ais.gazi.edu.tr adresine girerek "e-Devlet ile Giriş Yap" seçeneğini tıklayıp tüm bilgileri eksiksiz doldurmak suretiyle sisteme üye olacaklar; sisteme üye olan ve ücretini yatıran adayların ayrıca herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır.
Sınav katılım ücretini yatırmayan adaylar sınava kabul edilmeyecektir
YAZILI SINAV
Yazılı sınav 06 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15'de Ankara'da tek oturumda yapılacaktır. Saat 10.00'dan sonra hiçbir aday sınav binasına alınmayacaktır. Sınav süresi 120 (yüz yirmi) dakikadır, talebi uygun görülen engelli adaylar için ek süre verilecektir. Sınav giriş belgesine ilişkin bilgiler Kariyer Kapısı Platformunda ayrıca ilan edilecektir.
Adaylar yazılı sınavda aşağıdaki konulardan sorumludur.
a) İktisat Grubu;
1) Mikro iktisat.
2) Makro iktisat.
b) Maliye Grubu;
1) Kamu maliyesi.
2) Maliye politikası.
c) Hukuk Grubu;
1) Anayasa hukuku.
2) Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku).
3) İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı.
4) Borçlar hukuku (Genel hükümler).
5) Ticaret hukuku (Başlangıç).
6) Ceza hukuku (Genel hükümler).
ç) Muhasebe Grubu;
1) Genel muhasebe.