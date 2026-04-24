135 Milli Emlak Uzman Yardımcısı Alınacak

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak

En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile ilgili fakültelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak

Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS P48 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

01.01.2026 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, gerekir. (01.01.1991 ve sonrasında doğmuş olanlar.)