Düzce Üniversitesine 24 Sözleşmeli personel alınacak

Düzce Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2024 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

Başvurular 20.04.2026 – 08.05.2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden "Düzce Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresi üzerinden online olarak yapılacaktır. Online harici yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak ve görevine başlamasına engel hali bulunmamak,

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

3. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak,

6. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

7. 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için 2024 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanına, Önlisans mezunları için 2024 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanına, Ortaöğretim mezunları için 2024 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak.

8. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfta olmak, askerlikten muaf olmak,

9. Üniversitemizde normal mesai saatleri 08.00-17.00 olup vardiyalı çalıştırılacak personel için mesai saatleri 24 saat esaslı ve dönüşümlü çalışma şeklinde uygulanmaktadır. Adayların sözleşme imzalamaya hak kazanmaları durumunda, kendilerine uygulanacak mesai saatleri içerisinde ders sebebiyle görev yerlerinden ayrılmalarına izin verilmeyeceğinden herhangi bir kurumda örgün öğrenim öğrencisi olan adayların başvuru yaparken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ:

1. Başvurular, e-Devlet üzerinden "Düzce Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresi üzerinden 20.04.2026-08.05.2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

2. Şahsen başvuru alınmayacak, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığıyla temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların atama yapılmak üzere ibraz etmeleri gereken belgelere ilişkin duyuru ayrıca yayımlanacaktır.

4. Adaylar sadece tek bir unvan için ilan kodu belirterek başvuru yapacaktır. Birden fazla unvan ve ilan kodu ile başvuru yapıldığı takdirde adayın bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Alınacak personeller; mühendis, teknisyen, hemşire, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, sağlık teknikeri

