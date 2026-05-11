ÇOMÜ’de 53 sözleşmeli personel alımı yapılacak

Alımlar, 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek. İlanda lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarına yönelik çeşitli kadrolar mevcut.
Alımı yapılacak kadrolar arasında çevre mühendisi, biyolog, sağlık teknikeri, hemşire ve destek personeli gibi unvanlar bulunuyor.
Kadro dağılımı şu şekilde ;
Çevre Mühendisi: 1 kişi
Biyolog: 1 kişi
Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji): 1 kişi
Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 1 kişi
Hemşire: 20 kişi
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi – ÇOMÜ Hastanesi): 10 kişi
Destek Personeli (Hasta ve Yaşlı Bakım Hizmetleri): 8 kişi
Destek Personeli (Genel Hizmetler – Tüm Birimler): 6 kişi
Destek Personeli (Ezine): 1 kişi
Destek Personeli (Ayvacık): 1 kişi
Destek Personeli (Gökçeada): 1 kişi
Destek Personeli (Bayramiç): 1 kişi
Teknisyen (Sıhhi Tesisat / Yapı Tesisleri): 1 kişi
Başvurular, e-Devlet üzerinden "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı sistemi üzerinden yapılacak. Adaylar yalnızca tek bir kadroya başvuruda bulunabilecek. Birden fazla kadroya başvuru yapılması halinde tüm başvurular geçersiz sayılacak.
Yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak. Yerleştirmelerin doğrudan KPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.