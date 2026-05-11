SEDDK 5 Avukat Alımı Yapacak

Başvurular 25 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak ve 7 Haziran 2026 günü saat 23.59'da sona erecek. Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirecek.

HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Adayların 2024 KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olması, hukuk fakültesi mezunu olması, avukatlık ruhsatına sahip bulunması ve staj hariç en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olması gerekiyor. Ayrıca adaylardan barodan alınacak disiplin ve adli ceza bulunmadığına ilişkin belge de istenecek.

Sözlü sınava çağrılacak adaylar KPSS puan sıralamasına göre belirlenecek. Kadro sayısının 4 katı aday mülakata davet edilecek. Sözlü sınav 19 Haziran 2026 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Başarı puanı; KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak hesaplanacak. Ortalama en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacak.

