Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 242 işçi alınıyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu, 242 işçi alımında son tarih 22 Mayıs.2026.
Genel Başvuru Şartları Neler?
Başvuru yapacak adayların;
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
- Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 32 yaşından gün almamış olması,
- Başvurunun son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olması,
- Zonguldak ilinde ikamet etmesi,
- İlan edilen kadroya uygun eğitim şartını taşıması gerekiyor.
Kurum ayrıca kura sonucu belirlenen adayların;
- belge kontrolünden,
- sağlık muayenesinden,
- arşiv araştırmasından
başarıyla geçmesini şart koşuyor.
Mesleklere Göre Aranan Şartlar Neler?
Hazırlık İşçisi (127 kişi)
- En az ilkokul mezunu olmak yeterli olacak.
- Yeraltı işyerlerinde çalıştırılacak.
Şoför – Yük Taşıma (25 kişi)
- En az lise mezunu olmak,
- CE ve D sınıfı ehliyete sahip olmak,
- SRC-2 ve SRC-4 belgelerine sahip olmak gerekiyor.
Kuvvetli Akım Tesisatçısı (5 kişi)
- Meslek lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi mezunu olmak,
- EKAT (Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi) sahibi olmak gerekiyor.
Elektrikçi (Gemi) (1 kişi)
- Elektrik-Elektronik veya Denizcilik alanı mezunu olmak,
- Gemi Elektrikçisi yeterlilik belgesi,
- Gemiadamı sağlık raporu,
- STCW eğitim sertifikalarına sahip olmak gerekiyor.
Gemici (10 kişi)
- En az lise mezunu olmak,
- Gemici yeterlilik belgesi,
- Gemiadamı sağlık raporu,
- STCW denizcilik sertifikalarına sahip olmak gerekiyor.
Gemi Yağcısı (4 kişi)
- Makine, Denizcilik veya Motorlu Araçlar Teknolojisi mezunu olmak,
- Yağcı belgesi ve gemiadamı sağlık belgesi şartı aranıyor.
Mekaniker (Kompresör) (20 kişi)
- Makine Teknolojisi veya Elektrik-Elektronik alanı mezunu olmak gerekiyor.
Talaşlı İmalat ve Montaj Elemanı (22 kişi)
- Makine Teknolojisi alanı mezunu olmak gerekiyor.
Vinç Operatörü (4 kişi)
- Elektrik-Elektronik Teknolojisi mezunu olmak gerekiyor.
Sondaj İşçisi (10 kişi)
- Makine, Motorlu Araçlar, Metal Teknolojisi veya Endüstriyel Otomasyon alanlarından mezun olmak gerekiyor.
Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarımcısı (2 kişi)
- Raylı Sistemler Teknolojisi veya Metal Teknolojisi mezunu olmak gerekiyor.
Türkiye Taş Kurumu , kura sonrası belge kontrolünde eksik veya geçersiz belge sunan adayların işe alınmayacağını da ilanda yer verdi.
