Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 242 işçi alınıyor

Giriş Tarihi: 11.05.2026 09:28

Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından yapılacak 242 daimi işçi alımında adaylardan hem genel şartlar hem de mesleğe göre özel belge ve eğitim şartları aranacak.

Türkiye Taşkömürü Kurumu, 242 işçi alımında son tarih 22 Mayıs.2026.

Genel Başvuru Şartları Neler?

Başvuru yapacak adayların;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
  • Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 32 yaşından gün almamış olması,
  • Başvurunun son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olması,
  • Zonguldak ilinde ikamet etmesi,
  • İlan edilen kadroya uygun eğitim şartını taşıması gerekiyor.

Kurum ayrıca kura sonucu belirlenen adayların;

  • belge kontrolünden,
  • sağlık muayenesinden,
  • arşiv araştırmasından
    başarıyla geçmesini şart koşuyor.

Mesleklere Göre Aranan Şartlar Neler?

Hazırlık İşçisi (127 kişi)

  • En az ilkokul mezunu olmak yeterli olacak.
  • Yeraltı işyerlerinde çalıştırılacak.

Şoför – Yük Taşıma (25 kişi)

  • En az lise mezunu olmak,
  • CE ve D sınıfı ehliyete sahip olmak,
  • SRC-2 ve SRC-4 belgelerine sahip olmak gerekiyor.

Kuvvetli Akım Tesisatçısı (5 kişi)

  • Meslek lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi mezunu olmak,
  • EKAT (Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi) sahibi olmak gerekiyor.

Elektrikçi (Gemi) (1 kişi)

  • Elektrik-Elektronik veya Denizcilik alanı mezunu olmak,
  • Gemi Elektrikçisi yeterlilik belgesi,
  • Gemiadamı sağlık raporu,
  • STCW eğitim sertifikalarına sahip olmak gerekiyor.

Gemici (10 kişi)

  • En az lise mezunu olmak,
  • Gemici yeterlilik belgesi,
  • Gemiadamı sağlık raporu,
  • STCW denizcilik sertifikalarına sahip olmak gerekiyor.

Gemi Yağcısı (4 kişi)

  • Makine, Denizcilik veya Motorlu Araçlar Teknolojisi mezunu olmak,
  • Yağcı belgesi ve gemiadamı sağlık belgesi şartı aranıyor.

Mekaniker (Kompresör) (20 kişi)

  • Makine Teknolojisi veya Elektrik-Elektronik alanı mezunu olmak gerekiyor.

Talaşlı İmalat ve Montaj Elemanı (22 kişi)

  • Makine Teknolojisi alanı mezunu olmak gerekiyor.

Vinç Operatörü (4 kişi)

  • Elektrik-Elektronik Teknolojisi mezunu olmak gerekiyor.

Sondaj İşçisi (10 kişi)

  • Makine, Motorlu Araçlar, Metal Teknolojisi veya Endüstriyel Otomasyon alanlarından mezun olmak gerekiyor.

Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarımcısı (2 kişi)

  • Raylı Sistemler Teknolojisi veya Metal Teknolojisi mezunu olmak gerekiyor.

Türkiye Taş Kurumu , kura sonrası belge kontrolünde eksik veya geçersiz belge sunan adayların işe alınmayacağını da ilanda yer verdi.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

