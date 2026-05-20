Diyanet 1128 personel alacak! Başvuru tarihleri açıklandı

Başkanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, ön lisans ve ortaöğretim mezunları arasından 4/B statüsünde destek personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak.

BAŞVURULAR 22 MAYIS'TA BAŞLIYOR

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 22 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden sınava başvuruda bulunabilecek.

KPSS'DEN EN AZ 50 PUAN ŞARTI

Ankara'da yapılacak sözlü sınava, KPSS'den 50 ve üzeri puan alan ön lisans ve ortaöğretim mezunu adaylar başvuru yapabilecek.

BAŞARI İÇİN 70 PUAN GEREKECEK

Sözlü sınavda adayların başarılı sayılabilmesi için en az 70 puan alma şartı aranacak.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör