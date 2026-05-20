Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri İLANLAR Haberleri Diyanet 1128 personel alacak! Başvuru tarihleri açıklandı
Giriş Tarihi: 20.05.2026 09:31

Diyanet 1128 personel alacak! Başvuru tarihleri açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1128 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Alımlar, sözlü sınav yöntemiyle gerçekleştirilecek.

  • ABONE OL

Başkanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, ön lisans ve ortaöğretim mezunları arasından 4/B statüsünde destek personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak.

BAŞVURULAR 22 MAYIS'TA BAŞLIYOR

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 22 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden sınava başvuruda bulunabilecek.

KPSS'DEN EN AZ 50 PUAN ŞARTI

Ankara'da yapılacak sözlü sınava, KPSS'den 50 ve üzeri puan alan ön lisans ve ortaöğretim mezunu adaylar başvuru yapabilecek.

BAŞARI İÇİN 70 PUAN GEREKECEK

Sözlü sınavda adayların başarılı sayılabilmesi için en az 70 puan alma şartı aranacak.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör
#DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyanet 1128 personel alacak! Başvuru tarihleri açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA