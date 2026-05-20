Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 bin 610 sözleşmeli personel alacak

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Bakanlık tarafından yayımlanan ilana göre alım yapılacak kadrolar şöyle:

150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

783 Destek Personeli (Temizlik)

677 Destek Personeli (Bakım-Onarım)

KPSS ŞARTI VE KONTENJANLAR

Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında:

Lisans mezunları için KPSS P3,

Ön lisans mezunları için KPSS P93 puanı esas alınacak.

Destek personeli kadrolarında ise ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı kullanılacak.

Başvurular için asgari puan şartı güvenlik kadrolarında 60, destek personeli kadrolarında ise 50 olarak açıklandı.

BAŞVURULAR KARİYER KAPISI ÜZERİNDEN YAPILACAK

Adaylar başvurularını 24 Mayıs 2026 tarihine kadar e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı sistemi aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN EK ŞARTLAR

Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarına başvuracak adayların:

Geçerli silahlı veya silahsız özel güvenlik kimlik kartına sahip olması,

"Özel güvenlik görevlisi olur" ibareli sağlık kurulu raporu alması,

5188 sayılı Kanun'daki şartları taşıması gerekiyor.

Ayrıca adayların 40 yaşını doldurmamış olması şartı da aranacak.

YERLEŞTİRMELER KPSS PUANINA GÖRE YAPILACAK

Yerleştirmelerde adaylar arasında yalnızca KPSS puanı esas alınacak. Puan eşitliği halinde ise mezuniyet tarihi ve yaş kriteri dikkate alınacak.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'E YÜKSEK KONTENJAN

Kontenjan listesine göre en fazla alım yapılan iller arasında:

İstanbul,

Ankara,

İzmir,

Antalya,

Konya,

Mersin yer aldı.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör