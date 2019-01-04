Çifte vatandaşlığa memurluk hakkı

İşte çifte vatandaşlığı olanlar için memurluk rehberi…

MEVZUAT

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 'Genel ve özel şartlar' başlıklı 48 inci

maddesine baktığımızda ; "Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

A) Genel şartlar:

1. Türk Vatandaşı olmak,

B) Özel şartlar:

1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,

2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak." hükmü yer almaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda çifte vatandaşlığın Devlet memurluğuna engel teşkil edeceğine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bununla birlikte ; 29/05/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesini incelediğimizde ? çok vatandaşlığın, Türk vatandaşının aynı anda birden çok vatandaşlığa sahip olmasını ifade ettiği görülecektir. Yine aynı Kanunun 'Çok vatandaşlık' başlıklı 44 üncü maddesine baktığımızda ise? "Herhangi bir nedenle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin, bu durumlarına ilişkin belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak inceleme sonucunda kayden aynı kişiler olduklarının tespiti halinde, nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair açıklama yapılır" hükmü bulunmaktadır..

Diğer taraftan, 11.2.2010 tarihli Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 80 inci maddesinde? "Herhangi bir nedenle bir veya birden fazla yabancı devlet vatandaşlığını kazanan ve bu yolda yazılı bildirimde bulunan Türk vatandaşı hakkında yapılacak inceleme sonucunda, aile kütüklerindeki kimlik bilgileri ile ibraz ettiği yabancı devlet vatandaşlığı kimlik belgesindeki bilgilerin karşılaştırılması sonucu, aynı kişi olduğunun tespiti halinde nüfus kaydına çok vatandaşlığa sahip olduğuna dair açıklama yapılır." hükmü bulunmaktadır.

SONUÇ:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda çifte vatandaşlığın Devlet memurluğuna engel teşkil edeceğine dair bir düzenleme bulunmamakta bu çerçevede çifte vatandaşlık memuriyete engel teşkil etmemektedir..

2- Bazı kamu kurum ve kuruşları, kendi özel mevzuatında özel şartlar belirleyerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (B) bendi hükmüne göre . bazı görevler için çifte vatandaşlık konusunda sınırlama koyması da mümkün bulunmaktadır.