İş bulmanın yeni formülü! KPSS ve İŞKUR rakamları ne anlatıyor?

Türkiye işsizlikte yüzde 5 hedefine adım adım yaklaşıyor. Bunun için başlatılan seferberlikler, istihdama getirilen çok önemli teşvikler ve hükümetin kararlılığı başarıyı da beraberinde getiriyor. Özellikle istihdamın özel sektör eliyle olması ve devletin 'kapağı atılacak' bir iş kapısı olmaktan çıkartılması da bu noktada önem kazanıyor. Zaten son yıllardaki istihdam rakamlarına baktığımızda da özellikle özel sektörde rekor sayıda vatandaşın iş bulduğunu görüyoruz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliği ve ardından getirilen prim ve vergi teşvikleriyle 2017 yılında İŞKUR aracılığı ile 1 milyon 257 bin 249 kişiyi işe yerleşti. Toplam rakam ise hedeflenenin çok üstüne çıkarak 2.5 milyona yaklaştı. 2018 rakamlarına baktığımızda İŞKUR'un aynı başarıyı gösterdiğine şahit oluyoruz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İŞKUR, geçen yıl 1 milyon 247 bin 188 kişinin istihdamına aracılık ederek önemli bir başarıya imza attı. İstihdamına katkı sağlananların 435 bin 317'si kadınlardan oluşuyor. İşe yerleştirilenlerden 210 bin 459'unu yükseköğretim mezunu, 430 bin 613'ünü ise gençler oluşturdu" açıklaması yaptı…

AVRUPA'NIN BİRİNCİSİYİZ

Öte yandan, Türkiye, Eurostat verilerine göre 2018'in üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 490 bine ulaşan istihdam artışıyla Avrupa'da istihdamını en fazla artıran ülke oldu.

KAMUYA TALEP AZALIYOR

İstihdamda özel sektörün öne çıkması, seferberliğin başarısı ve sağlanan teşvikler ile İŞKUR'un mesleki eğitim, iş ve meslek danışmanlığı, işbaşı eğitimleri gibi çalışmalarının katkısıyla sağlanmış oldu. Bu aynı zamanda gençlerin 'devlete kapağı atamak' gibi bir anlaşıştan uzaklaşmasını da sağladı. KPSS'ye girenlerin sayısı bu dönemde yarı yarıya azaldı. İşte son 2 yıldaki rakamlar şöyle oluştu:

2016 yılında ortaöğretimden sınava giren 3 milyon 294 bin 958 aday varken, 2018 yılında bu sayı 1 milyon 024 bin .001 oldu. 2016 yılında ön lisans mezunu olarak sınava girenlerin sayısı 1 milyon 280 bin 111iken, 2018 yılında ön lisans mezunu olarak sınava girenlerin sayısı 749 bin 396'ya geriledi. Aynı sonuçlar lisans mezunlarında d7a kendini gösterdi. 2016 yılında lisans mezunu olarak 1 milyon 231 bin 479 kişi KPSS sınavına girerken 2018 yılında bu sayı 1 milyon 175 bin 027'ye gerildi.

Toplam rakamlara baktığımızda ise 2016 yılında 5 milyon 806 bin 548 kişi KPSS'ye girip devlette memur olmak isterken 2018 yılında bu sayı 2 milyon 948 bin 424 kişiye düştü.

Rakamlarda gösteriyor ki artık devleti iş kapısı olarak görüp 'emekli olana dek' garantili bir alan olarak algılamaktan vazgeçtik. Zaten yeni hükümet sistemimizle birlikte kamuda da eski anlaşışlar ortadan kalkarken, verimli olanın ödüllendirildiği daha etkin bir kamu hizmeti sunulacak.