KPSS ile Ticaret Bakanlığının Sözleşmeli Personel başvuru ekranı: KPSS puanı ile Ticaret Bakanlığı tercihleri nasıl yapılır?

KPSS puanı ile Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı süreci başladı. Adaylar, aday işlemleri sayfası üzerinden yapacakları Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme tercihlerini, 3 Haziran tarihine kadar tamamlayabilecekler. Buna göre, KPSS Ticaret Bakanlığı başvurusu nasıl yapılır, başladı mı? İşte, ÖSYM tarafından yapılan duyuruya illişkin detaylar, başvuru tarihleri ve başvuru ekranı...

KPSS-2021/6: Ticaret Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması ile ilgili paylaşılan bilgiler şöyle;