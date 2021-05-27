KPSS ile Ticaret Bakanlığının Sözleşmeli Personel başvuru ekranı: KPSS puanı ile Ticaret Bakanlığı tercihleri nasıl yapılır?

KPSS puanı ile Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı süreci başladı. Adaylar, aday işlemleri sayfası üzerinden yapacakları Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme tercihlerini, 3 Haziran tarihine kadar tamamlayabilecekler. Buna göre, KPSS Ticaret Bakanlığı başvurusu nasıl yapılır, başladı mı? İşte, ÖSYM tarafından yapılan duyuruya illişkin detaylar, başvuru tarihleri ve başvuru ekranı...
KPSS-2021/6: Ticaret Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması ile ilgili paylaşılan bilgiler şöyle;
Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/6 Tercih Kılavuzuna saat 13.00'ten itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar tercihlerini, 27 Mayıs – 03 Haziran 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 03 Haziran 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2021/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.