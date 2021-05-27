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Giriş Tarihi: 27.5.2021 17:20

KPSS ile Ticaret Bakanlığının Sözleşmeli Personel başvuru ekranı: KPSS puanı ile tercihleri nasıl yapılır?

KPSS ile Ticaret Bakanlığının Sözleşmeli Personel başvuru ekranı: KPSS puanı ile Ticaret Bakanlığı tercihleri nasıl yapılır?

'den KPSS ile 'na personel alımı hakkında açıklama geldi. Buna göre, 2021 27 Mayıs tarihinde başlayacak olan tercihler, 3 Haziran tarihinde sona erecek. Bu duyuru sonrası, ilgili pozisyonlara başvurmak isteyen adaylar, KPSS ile Ticaret Bakanlığının Sözleşmeli Personel başvurusu ve tercihleri nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

KPSS puanı ile Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı süreci başladı. Adaylar, aday işlemleri sayfası üzerinden yapacakları Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme tercihlerini, 3 Haziran tarihine kadar tamamlayabilecekler. Buna göre, KPSS Ticaret Bakanlığı başvurusu nasıl yapılır, başladı mı? İşte, ÖSYM tarafından yapılan duyuruya illişkin detaylar, başvuru tarihleri ve başvuru ekranı...

KPSS-2021/6: Ticaret Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması ile ilgili paylaşılan bilgiler şöyle;

Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/6 Tercih Kılavuzuna saat 13.00'ten itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 27 Mayıs – 03 Haziran 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 03 Haziran 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2021/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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KPSS ile Ticaret Bakanlığının Sözleşmeli Personel başvuru ekranı: KPSS puanı ile Ticaret Bakanlığı tercihleri nasıl yapılır?
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