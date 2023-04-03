Belediyelerde kadroya geçenler ne zaman nakil hakkına sahip olurlar?

Soru: Belediyede Belediye Kanununa göre; sözleşmeli olarak çalışıyordum. Kadroya Geçme dilekçesi verdim. Kadroya geçme işlemi yapıldıktan sonra diğer belediyelere naklen atanmam da bir süre var mı?

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 48 inci maddesinde, "... b) İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına, ... bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar. ... Birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri kapsamında memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yıl süreyle başka bir yere atanamazlar. Dört yıllık sürede, memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer değiştirme hakkına sahip olanların söz konusu mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla görev yerleri değiştirilebilir. Aynı fıkranın (b) bendi kapsamında memur kadrolarına atananların il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz. ..." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 7433 sayılı Kanun ile 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 48 inci maddenin uygulanması hakkında Genelgesinde, "657 sayılı Kanunun geçici 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yıl süreyle kurumlar arası nakil veya kurum içi yer değişikliği suretiyle başka bir yere atanamayacaktır. Ancak, aşağıdaki durumlarda yapılacak atamalarda söz konusu hüküm uygulanmaz: a) ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeler, b) Kurumsal sınavlar sonucu yapılacak atamalar, c) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalar, ç) İlgililerin memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla kurum içinde görev yerlerinin değiştirilmesi suretiyle yapılacak atamalar. 657 sayılı Kanunun geçici 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında memur kadrolarına atananların il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz. Ancak, aşağıdaki durumlarda yapılacak atamalar bu sınırlamaya tabi değildir: a) ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeler, b) Kurumsal sınavlar sonucu yapılacak atamalar" açıklamasına yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen Kanun ve Genelge hükümlerinin birlikte değerlendirmesinden 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine tabi istihdam edilen sözleşmeli personelden 7433 sayılı Kanunla Devlet memuru kadrolarına geçirilenlerin il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerine naklinin yapılabilmesi için herhangi bir çalışma süresine tabi olmadıkları değerlendirilmektedir.