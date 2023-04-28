Devlet memurları sürücü kurslarında direksiyon eğitimi verebilir mi?

SORU: 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru kadrosunda görev yapan personelin sürücü kurslarında eğitim verebilir mi? Usta Direksiyon Eğiticilik Belgesi bulunanlar direksiyon eğitimi verilir mi?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinde, "Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz. Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır. ..." hükmü yer almaktadır.



Diğer taraftan, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 8 inci maddesinde, "... Uzman öğretici, usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan diğer Devlet memurlarına, ilgili birimlerin izniyle haftada on saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir. ..." hükmü yer almaktadır. Bu itibarla, Usta Direksiyon Eğiticilik Belgesi bulunan ilgilinin İdareniz takdiri ile haftada on saati geçmemek üzere ücretli ders görevi yapabileceği değerlendirilmektedir.