Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna 35 ürün denetmen yardımcısı alınacak

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı hizmet birimlerinde (Merkez Teşkilat, İstanbul ve İzmir Denetim Grubu) çalıştırılmak üzere 35 Ürün Denetmen Yardımcısı alınacak.

Kimler başvurabilecek

1-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu - Ebelik - Sağlık Yönetimi, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları Yönetimi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olanlar,

2- Kimya lisans programından mezun olanlar.

3- Biyomedikal Mühendisliği veya Tıp Mühendisliği - Odyoloji lisans programlarının birinden mezun olanlar dikkat!

KPSS P3 puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak şartı var.

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 14 Temmuz 2024 veya 7 Eylül 2025 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmekte.

13 OCAK 2026 SON TARİH

Adayların e-Devlet Kapısı üzerinden Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr) adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmekte. Başvuru işlemlerinde son tarih: 13/01/2026

Aranılan diğer şartlar ve hususlar Sabah Memurlar'da...