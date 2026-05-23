Kamu İhale Kurumu 10 Sürekli İşçi Alımı Yapacak

Kamu İhale Kurumu, Türkiye İş Kurumu aracılığıyla Ankara'da istihdam edilmek üzere toplam 10 sürekli işçi alımı yapacak. Alımlar, 5 temizlik personeli ve 5 güvenlik görevlisi kadrosu için gerçekleştirilecek. Başvurular, 1-5 Haziran 2026 tarihleri arasında İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden online olarak yapılacak.

HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR

Adaylarda genel olarak Türk vatandaşı olmak, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını doldurmamış olmak, kamusal haklardan mahrum bulunmamak, askerlikle ilişiği olmamak ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak şartları aranacak.

Temizlik personeli kadrosu için adayların ilkokul, ortaokul veya lise mezunu olması; vardiyalı çalışmaya engel durumunun bulunmaması, hijyen kurallarına vakıf olması ve Ankara'da ikamet etmesi gerekiyor. Güvenlik görevlisi kadrosu için ise en az lise mezunu olma, geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olma, belirlenen boy-kilo şartlarını taşıma ve Ankara'da ikamet etme şartı aranacak.

Başvuruların ardından noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kura tarihi 12 Haziran 2026 olarak belirlendi. Kura sonucunda belirlenen adaylar sözlü sınava alınacak. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için adayların en az 70 puan alması gerekecek.

Sınavı kazanan adayların isimleri Kamu İhale Kurumunun resmi internet adresinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

