KPSS puanlarının geçerlilik süresi ne kadar?

Kamu personel seçme sınavına giren memur adayları Kamu Personel Seçme Sınavı esas alınmak üzere B grubu kadrolara atamada hangi puan türünün kullanılacaklar? KPSS sınavında hangi okul mezunları hangi puan türünü kullanacak KPSS puanının geçerlilik süresi ne kadar? Ayrıntılar Sabah Memurlar'da..

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin; "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinde, "Bu Yönetmelik; a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına, b) B Grubu Kadrolar; Kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere, atanacaklar için yapılacak işlem ve sınavları kapsar." hükmü, "Kısaltma ve tanımlar" başlıklı 5 inci maddesinde, "Bu Yönetmelikte geçen; ... ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ni, KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı): Bu Yönetmelikte (A) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanacaklar için kurumların kendi mevzuatına göre düzenleyecekleri giriş sınavına kabul 2 edilecekleri belirlemek ve (B) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanmaya esas olacak yerleştirmeyi yapmak amacıyla kullanılacak olan puanları sağlayan merkezi sınavı, Giriş Sınavı: Kamu kurum ve kuruluşlarının, bu Yönetmelikte (A) grubu olarak nitelendirilmiş kadrolarına atanacakları belirlemek üzere KPSS sonuçlarına göre saptayacaklarının üzerinde bir puanı olan adayların katılımı ile kendi mevzuatına göre yapacakları, yazılı ve/veya sözlü bölümlerden oluşan sınavı, ifade eder." hükmü, "KPSS'nin geçerlilik süresi" başlıklı 11 inci maddesinde, "KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder." hükmü, "A grubu kadrolar için seçme" başlıklı 12 nci maddesinde, "Kamu kurum ve kuruluşları, bu Yönetmelikte (A) grubu olarak nitelenen kadrolarına personel seçimini, esas olarak kendi mevzuatına göre yapacakları giriş sınavı ile gerçekleştirir. Ancak, kendi mevzuatında hüküm bulunmak kaydıyla KPSS puanları, giriş sınavı yapılmadan da ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca, doğrudan (A) grubu kadrolara atama için kullanılabilir." hükmü yer almaktadır

Diğe taraftan; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi uyarınca, müfettiş yardımcısı ve mali hizmetler uzman yardımcısı kadrolarına yapılacak alımların özel yarışma sınavı ile gerçekleştirilmesi; ayrıca Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 2 nci maddesi gereğince (A) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanacaklar için kurumların kendi mevzuatına göre düzenleyecekleri giriş sınavına kabul edilecekleri belirlemek üzere yapılan KPSS sonuçlarının esas alınması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla,

1)KPSS sonuçlarının açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olduğu ve yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren bir sonraki sınav sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edeceği,

2) (B) grubu kadrolara atanmaya esas olacak KPSS puan türlerinin;

- Lisans mezunları için P3,

- Ön lisans mezunları için P93,

- Ortaöğretim mezunları için P94 olacağı,

değerlendirilmektedir.