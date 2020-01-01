Öğretmen alan değişikliği sonuçları açıklandı mı? 2019 Öğretmen alan değişikliği atama sonuçları sorgulama işlemi nasıl ve nereden yapılır?

Öğretmen alan değişikliği sonuçları için vatandaşlar yoğun olarak araştırmalarına başladı. Aralık ayının başlarında elektronik ortam üzerinden alınan başvurular için heyecan dorukta. Binlerce kişinin başvuruda bulunduğu Öğretmen alan değişikliği atama sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu merak konusu haline gelirken Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden yapılacak olan duyuruların takibi devam ediyor. Peki, 2019 Öğretmen alan değişikliği sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" sitesinden ilan edilecek. Atamalar, 31 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri ise 17 Ocak-3 Şubat 2020'de yapılacak.

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ ATAMALARI NASIL YAPILACAK?

Atama işlemleri, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Hizmet puanlarının hesabında, alan değişikliği ön başvurusunun son günü esas alınacak. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

2020 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 Sözleşmeli Öğretmen atama duyurusu yaptı. 2020 Ocak ayında atama yapacağı tarihleri duyuran Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ön başvurularını 6-10 Ocak tarihleri arasında alacak. Başvuruda bulunan adaylarda KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120 puan türünde en az 50 almış olma şartı aranıyor.

Ön Başvuruların tamamlanması ile birlikte sözlü sınava alınacak adayların sınav merkezleri 21 Ocak 2020 tarihinde ilan edilecek. 2-22 Ocak 2020 tarihleri arasında ise adaylar sınav merkezlerinde sözlü sınavlarına girecek.

25 Şubat 2020 tarihinde sözlü sınav sonuçlarını duyuracak olan MEB, 9-13 Mart 2020 tarihi arasında adaylardan alacağı tercihlerini alacak. 29 Mart 2020 tarihinde ise Ocak ayı Sözleşmeli Öğretmen atama sonuçlarını duyurusunu yapacak.