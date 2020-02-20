Sağlık Bakanlığı personel alımında son gün! Sağlık Bakanlığı atama başvuru KPSS 2020/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak üzere yapılacak olan 8 bin 844 kişilik alımlar için ÖSYM tarafından yapılan KPSS 2020/4 tercihleri yarın sona eriyor. Başvuruda bulunmak isteyen binlerce vatandaş konu ile ilgili tüm ayrıntıları araştırırken sizler için hazırladığımız haberimizde sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi resmi sitesi üzerinden yayınlanan duyuruda "Adaylar KPSS 2020/4 tercihlerini 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 20 Şubat 2020 tarihinde saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir" ifadeleri kullanılmıştı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır? Sağlık bakanlığı personel atama sonuçları hangi tarihte açıklanacak? KPSS 2020/4 tercih sonuçları ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, tercihlerini 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 20 Şubat 2020 tarihinde saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir" ifadeleri kullanıldı.

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