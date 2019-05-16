2019 PTT personel alımı ne zaman ve hangi gün başlayacak? PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları belli oldu mu?

PTT Genel Müdür Kenan Bozgeyik'in geçtiğimiz aylar içerisinde yaptığı personel alımı açıklamasından bu yana konuya yönelik sorgulamalar bir hayli yoğunlaştı. Bozgeyik'in 2023 yılına kadar peyderpey olmak üzere, 60 bin personel alınacağı belirten açıklaması, kurum bünyesinde istihdam edilmeyi hedefleyen bireyleri heyecanlandırdı. Bu doğrultuda, 2019 PTT personel alımı başvuru şartları merak ediliyor. Peki, PTT personel alımı başvuru şartları belli oldu mu ve nasıl öğrenilir?

2019 PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Haberimizin detaylarından 2019 PTT personel alımı sürecine dair detayları bulabilir, merakla beklenilen başvuru şartları bilgisine ulaşabilirsiniz.

İşte detaylar;