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2019 ne zaman ve hangi gün başlayacak? PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları belli oldu mu?

Büyük bir merakla beklenilen sürecine ilişkin sorgulamalar artış gösterdi. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan personel alımı açıklamasının ardından, PTT bünyesinde çalışmanın hayalini kuran on binlerce vatandaşın araştırmaları da bu doğrultuda yoğunlaştı. İlgili süreci yakından takip eden yurttaşlar, '2019 neler?' sorusu ile detaylı bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Öte yandan, başvuruların ne zaman başlayacağı da önemli bir merak konusu. Peki, PTT personel alımı ne zaman, hangi gün başlayacak? Detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 16.5.2019 11:57 Güncelleme Tarihi: 17.5.2019 15:11
2019 PTT personel alımı ne zaman ve hangi gün başlayacak? PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları belli oldu mu?

PTT Genel Müdür Kenan Bozgeyik'in geçtiğimiz aylar içerisinde yaptığı personel alımı açıklamasından bu yana konuya yönelik sorgulamalar bir hayli yoğunlaştı. Bozgeyik'in 2023 yılına kadar peyderpey olmak üzere, 60 bin personel alınacağı belirten açıklaması, kurum bünyesinde istihdam edilmeyi hedefleyen bireyleri heyecanlandırdı. Bu doğrultuda, 2019 PTT personel alımı başvuru şartları merak ediliyor. Peki, PTT personel alımı başvuru şartları belli oldu mu ve nasıl öğrenilir?

2019 PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Haberimizin detaylarından 2019 PTT personel alımı sürecine dair detayları bulabilir, merakla beklenilen başvuru şartları bilgisine ulaşabilirsiniz.

İşte detaylar;

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2019 PTT personel alımı ne zaman ve hangi gün başlayacak? PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları belli oldu mu?
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