Sabah memurlar: Sözleşmeli personel, Unvan Değişikliği sınavına girebilir mi?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 'Kapsam' başlıklı 2'nci maddesinde? " Bu Yönetmelik, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla?

a) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda,

b) İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında,

c)Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında,

d) Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler doğrultusunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında İdari Büro Görevlisi ve İdari Destek Görevlisi olarak istihdam edilmekte olan personelin ilgili Rektörlükçe yapılacak olan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına katılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.